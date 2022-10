Le vette delle Orobie si colorano di bianco, prima spruzzata di neve sopra i 2.500 metri

La perturbazione che ha attraversato in queste ore la nostra provincia ha lasciato una scia bianca sulle vette delle Orobie. Come si può vedere dalle webcam posizionate il Val Brembana, Seriana e Val di Scalve infatti nella mattinata di sabato primo ottobre hanno trasmesso le foto della prima spolverata di neve di questo autunno.

Imbiancato il pizzo del Diavolo a quota 2.914 metri di altitudine, ma la pioggia si è trasformata in neve anche a quote più basse fino a 2.500 metri come dimostrano anche le immagini della webcam posizionata al rifugio Benigni.