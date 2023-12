L’Eco di Bergamo in lutto, ci ha lasciato il nostro Marco Dell’Oro

Un gravissimo lutto ha colpito oggi, sabato 30 dicembre, la redazione de L’Eco di Bergamo: ci ha lasciato il nostro collega Marco Dell’Oro, caporedattore. Marco aveva solo 58 anni, e nel maggio di quest’anno era stato colpito da un malore, durante una serata di lavoro al giornale. Giornalista di grandissima cultura e sopraffina scrittura, nella sua trentennale esperienza lavorativa a L’Eco si era occupato di cronaca cittadina, poi di cultura e spettacoli, fino all’approdo nell’ufficio centrale, da dove coordinava anche la sua ultima idea, il supplemento culturale «La Domenica», un lavoro di prezioso approfondimento al quale ha dedicato tantissime energie. Dopo il malore di maggio la salute non ha più permesso a Marco di tornare al lavoro, e nelle ultime settimane le sue condizioni si sono via via aggravate. La camera ardente di Marco sarà aperta da domenica mattina, 31 dicembre, alla Fondazione Carisma. I funerali saranno celebrati martedì 2 gennaio 2024 alle 14.30 al Tempio Votivo, la chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in città. Ai familiari di Marco le più vive condoglianze dai colleghi della redazione de L’Eco di Bergamo e da tutta la Sesaab.