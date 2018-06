L’Eco di Bergamo gratis nei reparti

E i malati si sentono a casa La Fondazione «From» ha rinnovato la partnership con Sesaab. Nicora: il giornale è apprezzato perché è una finestra sul mondo familiare.

Ogni giorno L’Eco di Bergamo viene distribuito gratuitamente in 600 copie all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e a San Giovanni Bianco. Un’opportunità fondamentale, per pazienti e dipendenti delle strutture sanitarie, garantita ancora una volta dal sostegno di importanti partner del territorio: in particolare la From, la From-Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore, ha deciso di rinnovare il proprio contribuito, permettendo di portare avanti un’iniziativa apprezzata dallo staff medico e infermieristico, ma soprattutto dai malati.

Una partnership con la Sesaab, la società editrice de L’Eco di Bergamo, oramai consolidata negli anni, come quella tra il quotidiano e la Fondazione Comunità bergamasca, anch’essa oramai confermata nel tempo, e dalla più recente con la Fondazione Polli Stoppani.

