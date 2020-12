L’Eco, riparte il servizio di consegna Nell’abbonamento ci sarà una copia in più

La nevicata del 28 dicembre in città (Foto by Bedolis)

L’Eco, riparte il servizio di consegna

Il maltempo ha creato qualche difficoltà anche agli addetti alla consegna de L’Eco di Bergamo agli abbonati. Nella giornata di lunedì 28 dicembre, a causa della nevicata che ha interessato tutta la provincia, i portatori non sono usciti: ai lettori è stata inviata un’email con la possibilità di scaricare la copia del giornale digitale; a tutti in ogni caso verrà aggiunta una copia del giornale in coda alla scadenza dell’abbonamento. Martedì 29 dicembre i portatori hanno ripreso il servizio, ma, data la situazione delle strade, alcune vie in città e in provincia non sono state servite. Anche oggi ai lettori è stata inviata un’email con la copia digitale, che non prevede la registrazione, informandoli della copia in coda all’abbonamento.

