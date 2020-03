L’Enac: tutti gli aeroporti sono aperti

Da contattare le compagnie aeree L’Enac, l’Ente nazionale aviazione civile, dopo il decreto del governo per l’emergenza coronavirus, ha comunicato che tutte le infrastrutture aeroportuali sono aperte.

Questo il comunicato « In merito alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri dell’8 marzo 2020, relative all’emergenza coronavirus e che ha proceduto a una rimodulazione delle aree nonché a individuare ulteriori misure a carattere nazionale, l’Enac informa che tutte le infrastrutture aeroportuali, comprese quelle all’interno delle zone soggette a restrizioni, sono aperte e operative, come da indicazioni del Comitato Operativo della Protezione Civile. L’Enac invita i passeggeri con voli prenotati da e per gli aeroporti all’interno delle zone con restrizioni, a contattare la compagnia di riferimento per informazioni sullo stato del proprio volo.

