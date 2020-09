Lenna, si ribalta più volte con la macchina

Disperso e poi ritrovato illeso l’autista L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di sabato 19 maggio, intorno alle 6.30, in via dell’Industria a Lenna.

Ha perso il controllo dell’auto in una rotatoria e si è ribaltato più volte, poi l’autista ha abbandonato il veicolo e ha fatto perdere le sue tracce. È stato ritrovato più tardi e fortunatamente sta bene. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di sabato 19 maggio, intorno alle 6.30, in via dell’Industria a Lenna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Zogno, oltre alla Croce rossa e ai Carabinieri di Zogno. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la macchina e la zona compromessa.

