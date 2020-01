Leolandia cerca personale

Ultimi giorni per candidarsi Tra le figure ricercate addetti alla ristorazione, operatori giostre, addetti all’accoglienza e all’assistenza clienti, team leader call center, commessi, magazzinieri, manutentori meccanici ed elettrici.

Restano ancora pochi giorni per inviare la propria candidatura a Leolandia che sta selezionando nuovi candidati da inserire nel proprio organico per la stagione 2020 che prenderà il via il prossimo 14 marzo.

Sono diverse le posizioni aperte per cui presentarsi: addetti alla ristorazione con e senza esperienza (cuochi, pizzaioli, baristi, cassieri, addetti cucina, addetti pulizia tavoli), operatori giostre, addetti alle biglietterie e all’accoglienza, team leader call center, addetti all’assistenza clienti back office, commessi, operatori giochi a premio, truccabimbi, animatori, addetti pulizia e parcheggio, magazzinieri, manutentori meccanici ed elettrici, oltre a uno stagista in ambito marketing. I profili selezionati parteciperanno ai colloqui di gruppo e individuali in programma a partire da questo mese.

Tra i requisiti indispensabili richiesti per poter lavorare e crescere a Leolandia ci sono la propensione alla relazione con l’ospite e al sorriso, la disponibilità e l’entusiasmo e, per alcune posizioni, un’ottima conoscenza delle lingue straniere (inglese e tedesco).

Per inoltrare la propria candidatura e avere maggiori informazioni sulle posizioni aperte: https://www.leolandia.it/lavora-con-noi.html

