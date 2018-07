L’estate dei piccolissimi nei parchi

Cinque appuntamenti con le neomamme Pronto il calendario estivo baby dello Spazio Neomamma, in collaborazione con Ats Bergamo: cinque appuntamenti nei parchi.

Per fortuna non tutti i servizi educativi vanno in vacanza, e per le madri sapere di poter essere accolte con i loro piccoli nel verde dei nostri parchi può davvero essere una preziosa risorsa. Per tutta l’estate potranno così partecipare a una ricca programmazione estiva, dove saranno presenti operatori qualificati e dove saranno messi a disposizione proposte e allestimenti curati e adatti alle esigenze delle diverse fasce d’età dei loro piccoli: desk informativi, spazi morbidi, fasciatoio, cuscinotti allattamento, cestino dei tesori, letture animate, travasi di sabbia, giochi d’acqua…

Ma come fare a sapere per tempo dove e quando si tengono gli appuntamenti? Spesso le neomamme, soprattutto al primo figlio, non hanno modo di conoscere per tempo l’offerta del territorio; a volte sono gli stessi servizi educativi che non hanno la possibilità di veicolare in modo efficace le loro proposte. A questo proposito il blog di Spazio Neomamma Bergamo, che dal 2009 è presente nel web e nel territorio proprio per fare da ponte tra l’offerta della rete dei servizi e i neo-genitori, ha pensato di realizzare un bellissimo e utilissimo calendario, giunto quest’anno alla sua IX edizione: il «Calendario estate baby - piccolissimi nei parchi bergamaschi».

«Quando i miei figli erano piccoli – dice Fiammetta Macchi, ideatrice e referente del Progetto di Spazio Neomamma Bergamo, Mamma Peer Counselor Unicef – ho frequentato e apprezzato molto questi appuntamenti estivi, e credo sia un peccato che di queste iniziative si sappia ancora spesso per caso o in ritardo: ciò è penalizzante sia per le famiglie-utenti sia per i servizi che così non vengono valorizzati».

Grazie al servizio gratuito di Newsletter messo a disposizione da Spazio Neomamma Bergamo, le famiglie con bimbi fino ai 3 anni sono quindi costantemente aggiornate sui vari appuntamenti estivi che associazioni, spazi gioco e centri infanzia organizzano nei parchi di Bergamo e provincia. Un’interessante novità del calendario di quest’anno è senz’altro «Peer nei parchi»: cinque parchi e cinque appuntamenti con le nuove Mamme Peer Conselor Unicef formate da Ats Bergamo.

«Oggi siamo più di 40 Mamme Peer Unicef formate da Ats Bergamo – spiega Fiammetta – e l’idea di “Peer nei parchi” è quella di utilizzare il Network di Spazio Neomamma per far conoscere e rendere familiare la nuova figura e il ruolo della Mamma Peer Counselor nella nuova Comunità Amica del Bambino per l’allattamento materno. Indipendentemente dal tipo di alimentazione scelto dalle madri per i propri neonati o bimbi, indipendentemente dal loro stile di maternage, il nostro mandato è quello di accompagnarle nel loro cammino mettendo a disposizione la nostra formazione per rispondere alle loro domande e sostenerle in caso di dubbi e difficoltà anche grazie agli operatori e alla rete dei servizi dedicati del territorio».

Per iscriversi al servizio Newsletter e ricevere il «Calendario estate baby - piccolissimi nei parchi» basta farne richiesta inviando un messaggio privato alla pagina Facebook Spazio Neomamma Bergamo o compilando l’apposita casellina nel sito spazioneomamma.it. Tutti gli appuntamenti selezionati nel Calendario sono sempre ad accesso libero e gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA