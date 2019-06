L’estate esplode nelle aiuole

Bergamo si colora di fiori - Foto Nelle aiuole della città è un momento di esplosione di fioriture e di colore.

Girando per la città in questi giorni si nota specialmente in alcune aiuole un’esplosione di colori e profumi. In via Tasso, in via Carducci ma anche in altri angoli della città una fioritura che sembra quello di un campo di campagna. Ecco una gallery di foto di alcune aiuole fiorite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA