Lettere inviate da Ats agli artigiani

«Attenzione, si tratta di un falso» Lettere intestate «Regione Lombardia Sistema Socio Sanitario» e con la scritta «massima urgenza» che invitano i titolari di attività a mettersi in regola al fine di evitare la diffusione del Covid-19.

L’Agenzia di tutela della salute segnala che sono state recapitate ad alcuni artigiani della Bergamasca lettere intestate «Regione Lombardia Sistema Socio Sanitario» e con la scritta «massima urgenza» che invitano i titolari di attività a mettersi in regola specificamente per quel che riguarda i servizi igienici presso le attività produttive, al fine di evitare la diffusione del Covid-19. Si tratta di comunicazioni false e ingannevoli, fa sapere Ats Bergamo.

Ats ha già allertato le associazioni imprenditoriali di riferimento (Cna, Unione Artigiani e Confartigianato) perché avvertano i loro associati di queste note in circolazione e ha sporto denuncia in Questura contro ignoti.

«Sono lettere del tutto false, non solo nei contenuti ma anche per quel che riguarda la carta intestata e la firma apposta in calce, che è stata contraffatta – evidenzia il dottor Paolo Cogliati, direttore amministrativo di Ats Bergamo –. La comunicazione, inoltre, riporta informazioni evidentemente false e raccomandazioni che non hanno evidenze scientifiche. Invitiamo gli artigiani, ma anche quanti dovessero ricevere comunicazioni analoghe, a non tenerne conto. Mi spiace constatare come, in un momento di grave emergenza, vi sia qualcuno che tenti di approfittare della situazione in questo modo».

