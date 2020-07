Letterina attaccata a tre palloncini rossi

Ritrovata in vetta, ora si cerca l’autore Una lettera indirizzata a Babbo Natale trovata in vetta del Pizzo dei Tre Signori in alta Val Brembana. Ora si vorrebbe cercare di risalire all’autore.

Nadia Zanotti ci ha segnalato la storia di una letterina per Babbo Natale trovata al Pizzo Tre Signori, proviamo ad aiutarla a trovarne l’autore?

Ecco il post di : «Questa letterina di Babbo Natale ha raggiunto il Pizzo dei Tre Signori grazie a tre palloncini rossi ed è stata recuperata settimana scorsa fradicia da mio papà che l’ha pazientemente asciugata e resa leggibile. Il bambino ha chiesto alcuni regali per sé, ma ha pensato anche alla sua mamma ed al suo papà . Vorrei tanto esaudire i suoi desideri. Mi aiutate a scoprire chi è? Ho tagliato la parte relativa ai regali per i genitori per accertarmi chi sia il mittente.

