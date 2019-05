L’ex Gasometro parte scontato

Rivoluzione per il pagamento Mercoledì 8 maggio il taglio del nastro del parcheggio alla Malpensata: all’inizio costerà un euro all’ora per le prime tre ore. Alla cassa automatica si inserirà la targa e il sistema mostrerà la foto dell’auto.

Il nuovo parcheggio all’ex gasometro sarà «free». No, non nel senso di gratis, ma «biglietto free», perchè tutti gli automobilisti saranno liberi dall’impiccio della carta. Il sistema realizzato da Parkeon funziona così: all’ingresso la sbarra si alza, una telecamera legge la targa e l’auto può essere parcheggiata. Al ritorno l’automobilista andrà alla cassa automatica, inserirà la targa e il sistema mostrerà la foto dell’auto con l’orario di ingresso per poi confermare il pagamento. Semplice, anche se all’inizio non sarà così immediato (soprattutto ricordare la targa) e quindi dovranno essere posizionati cartelli per spiegare la procedura.

L’innovativo strumento di lettura, unico a Bergamo, è anche la causa del leggero ritardo nell’apertura, prevista per oggi, sabato 4 maggio, e invece rimandata a mercoledì 8 maggio quando verrà finalmente tagliato il nastro. Il cantiere è partito lo scorso 8 gennaio e i lavori per realizzare i 298 posti (accessibili 24 ore su 24) sono durati qualche settimana in più rispetto al previsto.

Oltre all’apertura, l’altra notizia attesa dai cittadini riguarda le tariffe decise da Atb, che all’inizio saranno promozionali: un euro all’ora per le prime tre ore e da lì in poi, fino a notte, basteranno i tre euro già pagati. Secondo gli ultimi aggiornamenti (per l’ufficialità bisognerà attendere settimana prossima) i prezzi saranno molto simili, se non identici, a quelli del parcheggio alla stazione autolinee. Il riferimento è importante soprattutto per i pendolari che hanno attivo un abbonamento di trasporto pubblico: 40 euro al mese e 50 euro l’abbonamento mensile ordinario per tutti gli altri. Le tariffe giornaliere normali, che non saranno molto distanti dall’1.40 euro del parking autolinee, scatteranno solo al termine della promozione, anche perché fino a quando non verrà spostato il mercato, il nuovo parcheggio avrà la concorrenza (spietata, perché gratis) della Malpensata.

