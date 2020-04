Liguria, multato imprenditore di Bergamo

Era all’ingresso della sua seconda casa Giorni fa l’uomo aveva contattato la polizia locale proprio per chiedere se fosse stato possibile trascorrere la Pasqua in Riviera e gli agenti gli avevano risposto di no.

Un imprenditore di 40 anni di Bergamo che voleva trascorrere la Pasqua a Diano Marina (Imperia) nella seconda casa al mare, dove da un mese circa si sono già trasferiti moglie e figli, ha ricevuto una contravvenzione di 400 euro nella serata di venerdì 10 aprile dalla polizia locale, che l’ha sorpreso all’ingresso dell’abitazione. Lo riporta il Secolo XIX.

Lo stesso aveva contattato la polizia locale di Diano, una decina di giorni fa, proprio per chiedere se fosse stato possibile trascorrere la Pasqua in Riviera e gli agenti gli avevano risposto di no, ma si è messo lo stesso in viaggio.

I vigili lo hanno individuato nel corso di un’attività di controllo sulle seconde case per le misure in atto per contenere il contagio da coronavirus. Gli agenti infatti non monitorano soltanto gli svincoli dell’autostrada, ma anche condomini quasi esclusivamente abitati da vacanzieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA