Il passaporto scade, bloccati a Bruxelles

Vacanze salve in sole quattro ore Il caso di una coppia di bergamaschi: non ha potuto imbarcarsi per Capo Verde perché lui non aveva il passaporto valido per altri sei mesi.

Oltre ad aver diminuito i tempi di rilascio dei passaporti (su L’Eco di Bergamo del 13 agosto tutti i dati), l’ufficio della Questura deve gestire anche i problemi che sorgono quando si scopre troppo tardi che la scadenza del documento è vicina. Mercoledì scorso è toccato a un bergamasco che, con la fidanzata, era diretto a Capo Verde.

«I due hanno fatto scalo a Bruxelles – spiegano dalla Questura – ma una volta arrivati non hanno potuto imbarcarsi per Capo Verde perché lui non aveva il passaporto valido per altri sei mesi. Così si è rivolto al Consolato che ci ha chiesto se potevamo svolgere al più presto tutti gli accertamenti giudiziari e anagrafici in modo da rilasciargli un nuovo passaporto e permettergli di prendere il volo. Ci hanno chiamato alle 9,30 e alle 14 il bergamasco aveva il suo nuovo documento e ha potuto imbarcarsi».

