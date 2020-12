L’informazione nella pandemia

A L’Eco il Premio Asi Sport&Cultura Il nostro giornale ha ricevuto il «Premio Media» alla XV edizione del Premio Asi Sport&Cultura – gli Oscar dello sport italiano.

L’Eco di Bergamo, con il direttore Alberto Ceresoli, ha ricevuto il «Premio Media» alla XV edizione del Premio Asi Sport&Cultura – gli Oscar dello sport italiano. Il nostro giornale è stato scelto come simbolo dell’impegno di tutta la filiera dell’informazione nel raccontare il dramma del coronavirus, che nella prima ondata ha colpito duramente il territorio della provincia di Bergamo. Quella del 2020 è stata un’edizione diversa e sicuramente speciale del Premio Asi Sport&Cultura: lontana, vista l’emergenza, dagli schemi consolidati in presenza, ma vicina attraverso la rete, con la diretta streaming trasmessa venerdì 18 dicembre sui media Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e sul sito di Adnkronos. Ceresoli nel suo intervento ha ricordato le fasi iniziali della pandemia a febbraio, con i primi casi sospetti e i primi morti: «Da lì in avanti la provincia di Bergamo è stata letteralmente travolta da uno tsunami – ha raccontato il direttore – e poi si è scoperto che i morti effettivi tra marzo e aprile erano più di seimila». A marzo, dopo un caso positivo in redazione, il giornale si è riorganizzato con lo smartworking, senza mai interrompere il suo servizio ai lettori: «Un grandissimo lavoro - ha evidenziato Ceresoli -, abbiamo voluto cercare un collante per tenerci tutti insieme, i lettori hanno capito questo grande sforzo, sono stati con noi, ci hanno affidato il loro dolore, il ricordo dei loro familiari che morivano, il giornale si è fatto portavoce dei sentimenti e delle istanze dei cittadini in quei mesi terribili».

Media-Partner dell’evento è il Corriere dello Sport-Stadio ed è stato proprio il suo direttore Ivan Zazzaroni a pensare a L’Eco di Bergamo: «L’Eco di Bergamo – ha spiegato Zazzaroni – è la testata che ha vissuto per prima sulla propria pelle in modo più feroce il lockdown». Un simbolo, dunque, di tutta la filiera italiana dei giornalisti, grafici, tipografi, distributori ed edicolanti.

Al centro dell’attenzione del Premio Asi di quest’anno non solo le storie di giornalisti, ma anche quelle di uomini, donne, sportivi, medici, volontari, infermieri che in questi mesi difficili hanno dato un contributo decisivo. A condurre i lavori il giornalista Jacopo Volpi, da sempre vicino ad Asi, già presentatore della X Assemblea Elettiva, affiancato dal Presidente di Asi Nazionale, senatore Claudio Barbaro, appena rieletto alla guida dell’Ente. Qui sotto il video completo della premiazione.

