L’intervento di Conte alla Camera

Segui qui la diretta video Il Presidente del Consiglio interviene alla Camera per l’informativa sul nuovo decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri. Segui qui la diretta.

È iniziata nell’aula della Camera l’informativa del premier Giuseppe Conte sull’emergenza Coronavirus. L’opposizione ha protestato perchè il premier non ha indossato la mascherina ma il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato la decisione dei capigruppo secondo i quali dai banchi del governo è rispettata la distanza di sicurezza e quindi si può non mettere la mascherina a differenza di quanto deciso nel caso in cui si parli dai banchi dei deputati.

Segui la diretta qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA