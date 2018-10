Lista Gafforelli a rischio esclusione

Da sciogliere il nodo delle quote rosa La lista Gafforelli scivola sulle quote rosa. La Commissione elettorale di Via Tasso, entro martedì, dovrà decidere se la squadra del sindaco di Calcinate è ammissibile alle Provinciali del 31 ottobre o no.

La questione non pregiudica la candidatura di Gianfranco Gafforelli alla presidenza, ma potrebbe determinare la ripartizione dei 16 posti disponibili in Consiglio provinciale tra tre liste anziché 4 (con lo sfidante Fabio Ferla, quindi, in vantaggio). Il problema riscontrato sta nella presenza femminile: solo tre donne su 8 candidati, quando la legge stabilisce che il rapporto minimo tra i generi non debba superare il 60-40%. In questo caso, invece, la quota maschile sarebbe del 62,5%.

