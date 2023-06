Lite di coppia, condizionatore «vola» dal terzo piano in Porta Nuova

Fortunatamente nessuno dei passanti e di coloro che erano in attesa del bus è stato colpito. È accaduto intorno alle 22,15 al culmine di una lite tra una coppia che si era recentemente lasciata; un diverbio scoppiato nell’appartamento dove abita lei, al terzo piano di un palazzo di viale Papa Giovanni, e poi degenerato. All’uomo a un certo punto sono saltati i nervi: ha afferrato un apparecchio per l’aria condizionata e lo ha scagliato di sotto. «Le mie figlie stavano aspettando il pullman per tornare a casa – racconta un padre -, quando all’improvviso è piovuto un condizionatore sul marciapiede. Per fortuna non ha colpito nessuno, ma è allucinante che in centro a Bergamo accadano queste cose che mettono a rischio l’incolumità dei passanti».