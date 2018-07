Lite tra ventenni spunta un coltello

Bergamo, un ferito. Fermato l’aggressore L’episodio in pieno centro in via Zambonate giovedì 12 luglio alle 19.30.

La vittima non è in gravi condizioni, ma ha una ferita alla coscia, causata da una coltellata, e una alla testa, a seguito della colluttazione. Si tratta di un ventunenne di origini ecuadoriane finito al pronto soccorso del Papa Giovanni, secondo le testimonianze sarebbe stato aggredito da un altro ventenne di origini argentine. La lite è scoppiata in via Zambonate, vicino al Coin. Sul posto ambulanza e polizia. Il presunto aggressore, fuggito a piedi,è stato rintracciato poco dopo e portato in questura.

