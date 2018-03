Lo chef Borghese arriva a Bergamo

Su Sky la sfida tra 4 cuochi «nostrani» Lalimentari, La Tana, l’Ambulatorio gastronomico e la Trattoria dei Tre Gobbi: martedì 6 marzo va in onda la puntata di «4 ristoranti» girata in città a luglio. A giudizio menù, servizio e conto.

Finalmente ci siamo. Va in onda martedì 6 marzo alle 21,10 la puntata di «Alessandro Borghese 4 ristoranti», dedicata a Bergamo. La fortunata serie trasmessa su Sky 1 e replicata sul canale Tv 8 del digitale terrestre manderà in onda una puntata che è stata girata lo scorso luglio. La trasmissione mette in sfida quattro ristoranti sottoponendoli al giudizio dei ristoratori stessi. Nel format, il titolare è sia giudice sia concorrente. Il premio per il vincitore sono 5mila euro da investire nell’attività.

A Bergamo la gara è stata tra locali collocati nei borghi storici. Due in Città Alta: Lalimentari di Paolo e Simona Chiari, a luglio in via Tassis oggi trasferito in Piazza Vecchia; La Tana dei fratelli Roberto e Alessandro Rodeschini, in via San Lorenzo. Gli altri due in città bassa: uno in via Broseta, la storica Osteria Tre Gobbi, guidata da Marco Ceruti e Marco Carminati; l’altro, in via San Tomaso, l’Ambulatorio gastronomico dei fratelli Andrea e Paolo Benigni.

