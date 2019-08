Lo stadio ha i nuovi seggiolini

I tifosi li useranno? - Il video Reclinabili, moderni: è iniziata la posa degli oltre 9.000 seggiolini nella Nord che, una volta collocati tutti, andranno a comporre la scritta 1907 (anno di fondazione della società) in bianco su un fondo nerazzurro a degradare.

Come si vede nel video Instagram postato dall’infaticabile direttore operativo Roberto Spagnolo, i seggiolini sono fissati alla parte inferiore dei gradoni. Sono appunto reclinabili, quindi resteranno in posizione verticale fino a quando i tifosi non vi prenderanno fisicamente posto.

Un frame del video postato sui Social

Ma i seggiolini pare non siano amati dai tifosi. Non a caso, in sede di progettazione, è stato esplicitamente richiesto di eliminare i seggiolini dalla curva, ma non si poteva fare, anche perché la normativa sugli stadi (nuovi o in restyling) contempla solo posti a sedere. Rigorosamente.

Con un altro problema: chi volesse seguire il match seduto che fa, considerato che rischia di trovarsi davanti il muro degli ultras impegnato nel sostegno alla squadra? Lo si capirà nel primo match di campionato, praticamente in diretta.

