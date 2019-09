L’omaggio della città, camera ardente nell’aula consiliare di Palazzo Frizzoni

L’omaggio della città, camera ardente

Bergamo renderà omaggio a Roberto Bruni nell’aula consigliare di Palazzo Frizzoni. Quell’aula in cui l’ex sindaco trascorse tantissime serate coltivando la sua grande passione per la politica e la sua voglia di spendersi per il bene comune. Qui l’amministrazione comunale allestirà mercoledì 11 settembre la camera ardente dalle 10 alle 20 e giovedì dalle 8 alle 14. Una scelta che, è facile, immaginare, oltre a rappresentare un tributo dovuto nei confronti di una personaggio di primissimo piano nel panorama politico bergamasco, consentirà a tanti cittadini di omaggiarlo con un ultimo saluto. Sempre giovedì a Palazzo Frizzoni, sede del Comune, è in programma, infine, la commemorazione: avrà inizio alle 15.

