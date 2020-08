Lombardia: 235 nuovi casi di Covid

A Bergamo ancora 17 positivi Sono 235 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Lombardia nella giornata di domenica 30 agosto attraverso l’analisi di 12.863 tamponi (sabato erano 289 con 18.701 tamponi).

Sono 235 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Lombardia nella giornata di domenica 30 agosto attraverso l’analisi di 12.863 tamponi (sabato erano 289 con 18.701 tamponi). Dei nuovi infetti, 166 hanno meno di cinquant’anni, con 23 minorenni. Milano è la provincia con il maggior numero di contagi, 80, seguita da Brescia, 28, e Como, 25. I casi a Bergamo sono 17.

I nuovi decessi sono tre, che portano il totale a 16.863, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono venti, due in più di ieri. Ci sono poi altre 194 persone in ospedale, nove in più di ieri. Nell’ultima settimana, in Lombardia ci sono stati 1.624 nuovi contagi.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 12.863, totale complessivo: 1.586.967

i nuovi casi positivi: 235 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 76.248 (+48), di cui 1.283 dimessi e 74.965 guariti

in terapia intensiva: 20 (+2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 194 (+9)

i decessi, totale complessivo: 16.863 (3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 80, di cui 45 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 28;

Como: 25;

Cremona: 2;

Lecco: 6;

Lodi: 2;

Mantova: 16;

Monza e Brianza: 22;

Pavia: 12;

Sondrio: 0;

Varese: 12.

