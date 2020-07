Lombardia, 55 nuovi positivi al covid

Dati ancora in calo: a Bergamo 15 casi Tre le vittime di coronavirus in tutta la Regione. Dei nuovi positivi 22 sono debolmente positivi, 28 a seguito di test sierologico.

Con 9.911 tamponi effettuati, sono stati 55 i positivi registrati in Lombardia (di cui 28 a seguito di test sierologici e 22 «debolmente positiv») nella giornata di venerdì 17 luglio. Sono 22 i ricoverati in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 159 negli altri reparti (-5). I decessi sono stati 3, per un totale di 16.778. Per quanto riguarda le province, 8 casi di positività sono stati registrati a Milano (3 in città), mentre sono stati 15 a Bergamo e 11 a Brescia.

È stabile il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore a livello nazionale: sono 233, a fronte dei 230 di giovedì 17 luglio. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi totali salgono a 243.967, i morti arrivano a 35.028. I dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 12.456 (-17), i guariti 196.483 (+237).

I dati dei contagi da coronavirus di Regione Lombardia di venerdì 17 luglio:

- i tamponi effettuati: 9.911, totale complessivo: 1.186.114

- i nuovi casi positivi: 55 (di cui 28 a seguito di test sierologici e 22 «debolmente positivi»);

- i guariti/dimessi: 71.172 (+140, di cui 69.136 guariti e 2.036 dimessi)

- in terapia intensiva: 22 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 159 (-5)

- i decessi: 3 totale, complessivo: 16.778

I nuovi casi per provincia:

Milano 8 di cui 3 a Milano citta’

Bergamo 15

Brescia 11

Como 1

Cremona 4

Lecco 2

Lodi 4

Mantova 1

Monza e Brianza 3

Pavia 2

Sondrio 0

Varese 4

