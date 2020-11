Lombardia, 9.934 nuovi contagi

I tamponi sono 46.401. Bergamo +362 I dati del 6 novembre nel bollettino della Regione Lombardia. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 21,4%.

I tamponi effettuati sono 46.401 e i nuovi positivi 9.934. Il rapporto è pari al 21,4%. È quanto si legge nel report quotidiano della Regione sull’andamento della pandemia in Lombardia. I nuovi guariti/dimessi sono 4.961, mentre aumenta di 48 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 570. I pazienti Covid in altri reparti sono 245 in più, per un totale di 5.563. I nuovi decessi sono 131, per un totale di 18.118 da inizio emergenza. Tra le province più colpite, restano in testa Milano, Varese e Monza Brianza. In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 362.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 46.401, totale complessivo: 3.172.359

- i nuovi casi positivi: 9.934 (di cui 532 «debolmente positivi» e 79 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 107.463 (+4.961), di cui 5.651 dimessi e 101.812 guariti

- in terapia intensiva: 570 (+48)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.563 (+245)

- i decessi, totale complessivo: 18.118 (+131)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.296, di cui 1.763 a Milano città;

Bergamo: 362;

Brescia: 569;

Como: 941;

Cremona: 237;

Lecco: 338;

Lodi: 103;

Mantova: 254;

Monza e Brianza: 968;

Pavia: 408;

Sondrio: 94;

Varese: 1.124.

