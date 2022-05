Lombardia, calano ricoveri e tasso positività: quattro vittime, 2.276 i nuovi positivi. A Bergamo 222 casi

I dati del ministero della Salute Sono 2.276 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 25.358 tamponi effettuati con un tasso di positività ancora in calo all’8,9%.

Sono 2.276 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 25.358 tamponi effettuati con un tasso di positività ancora in calo all’8,9% (sabato 21 maggio era il 9,9%). Salgono lievemente nella giornata di domenica 22 maggio i ricoverati nelle terapie intensive che sono 34 (+2) e scendono negli altri reparti per la cura del Coronavirus dove sono 770 (-28). I decessi sono 4 (ieri 24) per un totale di 40.412 dall’inizio della pandemia. È quanto si legge sul sito del ministero della Salute.

I dati in Lombardia: a Bergamo 222 nuovi casi

I nuovi casi in provincia sono a Milano 739, a Bergamo 222, a Brescia 286, a Como 127, a Cremona 61, a Lecco 68, a Lodi 56, a Mantova 95, a Monza 201, a Pavia 130, a Sondrio 43 e a Varese, infine, 147.

I dati in Italia: 17.744 positivi, 34 le vittime

Sono 17.744 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in tutta Italia. Ieri erano stati 23.976. Le vittime sono invece 34 rispetto alle 91 di ieri. Sono 850.596 le persone attualmente positive al Covid, 6.273 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.247.552 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.952. I dimessi e i guariti sono 16.231.004, con un incremento di 24.528 rispetto a ieri.

Tasso all’11%, terapie intensive sotto quota 300