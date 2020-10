Lombardia, crescono i contagi: +2.664

A Bergamo sono 69 i nuovi casi Covid Sono 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale rispetto ai positivi pari al 9,1%. Fontana: «Macchina degli ospedali lombardi incrementata, restiamo uniti».

Sono 2.664 i nuovi positivi in Lombardia registrati nella giornata di sabato 17 ottobre con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%, in crescita rispetto a venerdì (7,9%), quando c’erano stati 2.419 contagiati con 1.500 tamponi in più. Sono 13 i decessi per un totale di 17.057 morti in regione dall’inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva (+25, 96), sia quelli negli altri reparti (+109, 943).

Milano è sempre la provincia più colpita con oltre metà dei casi (1.388, di cui 634 a Milano città), ma sono in forte crescita anche Monza e Brianza (286), Varese (218) e Como (171), tre province che avevano avuto pochissimi casi nella prima ondata. Cresce anche Bergamo con 69 casi in più nelle ultime 24 ore (ieri erano 38) ma meno delle altre province.

«Parola d’ordine: essere pronti»: è quanto ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ricordando che «i dati Covid di questi giorni, emersi grazie a una massiccia azione di screening, indicano un aumento esponenziale dei contagi e della carica virale ad essi correlata». Fontana ha però spiegato che «la macchina organizzativa degli ospedali lombardi in questi mesi è stata fortemente incrementata, così come i protocolli sanitari con la finalità di fronteggiare al meglio una nuova ondata virale».

«La comunità lombarda è chiamata a essere unita per difendere, come già fatto in passato, la salute di tutti. Credetemi - conclude Fontana - le decisioni non sono assunte a cuor leggero, ho ascoltato i virologi, i tecnici, i medici e con i sindaci lombardi e i capigruppo alla Regione siamo chiamati nel salvaguardare la vita delle persone e gli asset sociali come la scuola e il lavoro. Restiamo uniti e fronteggiamo insieme questa nuova ondata virale».

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 29.053, totale complessivo: 2.471.303

- i nuovi casi positivi: 2.664 (di cui 225 ’debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 85.112 (+154), di cui 1.780 dimessi e 83.332 guariti

- in terapia intensiva: 96 (+25)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 943 (+109)

- i decessi, totale complessivo: 17.057 (+13)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.388, di cui 634 a Milano città;

Bergamo: 69;

Brescia: 83;

Como: 171;

Cremona: 25;

Lecco: 67;

Lodi: 46;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 286;

Pavia: 103;

Sondrio: 37;

Varese: 218.

© RIPRODUZIONE RISERVATA