Lombardia, 1.687 i positivi, 6 decessi

Milano 814 nuovi casi, Bergamo 23 Sono 1.687 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di lunedì 19 ottobre con 14.577 tamponi effettuati e per una percentuale pari al 11,5 %. Domenica i positivi erano 2.975 con però 30.981 tamponi.

Sono 1.687 i nuovi contagiati in Lombardia, con 14.577 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 11,5 %, in netta crescita rispetto a domenica 18 ottobre (9,6%). I nuovi decessi sono 6 per un totale di 17.084 decessi in Lombardia dall’inizio della pandemia.



Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva: (+3, 113), che quelli negli altri reparti (+71, 1.136). Come nei giorni precedenti, la metà dei nuovi positivi arriva dalla città metropolitana di Milano, dove sono stati registrati 814 casi, di cui 436 a Milano città. Monza e Brianza (265) e Varese (206) le altre due province più colpite.

I dati di lunedì 19 ottobre

tamponi effettuati: 14.577, totale complessivo: 2.516.861

i nuovi casi positivi: 1.687 (di cui 111 «debolmente positivi» e 12 a seguito di test sierologico)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 814, di cui 436 a Milano città;

Bergamo: 23;

Brescia: 39;

Como: 31;

Cremona: 50;

Lecco: 36;

Lodi: 48;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 265;

Pavia: 70;

Sondrio: 17;

Varese: 206.

© RIPRODUZIONE RISERVATA