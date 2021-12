Lombardia, dal 27 dicembre prenotazioni della terza dose per i ragazzi di 16 e 17 anni Si allarga la fascia di cittadini che possono ricevere la dose «booster» in Lombardia. Ecco come prenotare.

Da lunedì 27 dicembre al via le prenotazioni della terza dose per i 16-17enni in Lombardia. Lo ha annunciato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la visita alla clinica pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano sabato 25 dicembre. La terza dose, come da circolare del ministero, sarà poi estesa anche agli adolescenti fragili tra i 12 e i 15 anni.

Per prenotare la somministrazione è necessario collegarsi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

È possibile prenotare anche tramite call center al numero 800.894.545 oppure tramite gli sportelli Postamat e i portalettere .

© RIPRODUZIONE RISERVATA