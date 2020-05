Bergamo: 11.550 positivi, +12 da ieri

In tutta la Lombardia 95 morti in 24 ore Il consueto punto della situazione sui casi di coronavirus in Lombardia in diretta web con la Regione.

Sono 500 più di ieri le persone risultate positive al Coronavirus in Lombardia, dove ci sono stati 95 decessi. Secondo i dati forniti dalla Regione nel pomeriggio di martedì 5 maggio, dunque, sono in tutti 78.615 i contagiati. Diminuisce ancora il numero dei ricoverati: 6.201 nei normali reparti (-213) e 509 in terapia intensiva (-23). La flessione dei contagi - con un totale di 6455 tamponi eseguiti - si conferma anche a Milano: il numero totale dei positivi è di 20.398 (+144, di cui 55 in città). A Bergamo si sono registrati solo 12 casi, 46 a Brescia e 52 a Lodi.

Di seguito i dati dei contagi del 5 maggio e quelli del giorno precedente:

- i casi positivi sono: 78.605 (+500), ieri: 78.105 (+577), l’altro ieri: 77.528 (+526)

- i decessi: 14.389 (+95), ieri: 14.294 (+63), l’altro ieri: 14.231 (+42)

- in terapia intensiva: 509 (-23), ieri: 532 (=), l’altro ieri: 532

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.201 (-213), ieri: 6.414 (-195), l’altro ieri: 6.609 (+80)

- i tamponi effettuati: 425.290 (+6.455), ieri: 418.835 (+7.978), l’altro ieri: 410.857 (+7.155)

- i dimessi: 53.237

- guariti: 4.269

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.550 (+12), ieri: 11.538 (+85), l’altro ieri: 11.453 (+59)

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, in convalescenza dopo che è stato colpito dal coronavirus, ha elencato le misure regionali per il rilancio dell’economia lombarda e il supporto economico delle imprese.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, farà un aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in Lombardia in una diretta Facebook alle ore 17.30. Saraà possibile seguirla sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline e sul sito www.lombardianotizie.online. La diretta anche qui sul sito de «L’Eco di Bergamo».

