Bergamo: 12.732 positivi, +51 in 24 ore

Solo 1,5% di positivi in rapporto ai tamponi L’indice Rt della Lombardia è passato da 0,62 a 0,51 quindi è passato «da moderato a basso».

Sono 12.732 i casi positivi da Covid-19 in Bergamasca: il numero complessivo di contagi è cresciuto di 51 unità in 24 ore. È quanto emerge dal consueto punto con la stampa di Regione Lombardia di venerdì 22 maggio con l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. In Lombardia i casi complessivi sono 86.384, +293 in 24 ore. I decessi sono 15.784 in tutto: nella giornata di ieri sono stati registrati 57 decessi, ancora in calo rispetto ai giorni precedenti. Calano anche i ricoveri in Terapia intensiva: 209 in tutto, -19 e nei reparti specializzati 4.028, -91. «La nostra regione sta affrontando una nuova fase» secondo l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera che così ha commentato i nuovi dati sul contagio che sta frenando. Scende infatti ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi: oggi si attesta al 1,5%.

L’indice Rt della Lombardia è passato da 0,62 a 0,51 quindi è passato «da moderato a basso». L’assessore al Welfare della Lombardia ha aggiunto che è un dato più basso di quello di altre regioni come Veneto che è a 0,56, Abruzzo (0,89), Lazio (0,71) o Toscana (0,59). L’istituto superiore «ha sottolineato l’efficacia messa in campo dalla Regione Lombardia».

«Abbiamo concluso lo screening nelle Rsa, dove sono stati fatti tamponi a tutti gli ospiti» ha detto Gallera in diretta su Facebook, spiegando che sono stati fatti 57mila tamponi compresi quelli di controllo. Dai risultati è emerso che «ci sono circa un 30% di positivi all’interno delle Rsa e tutti sono stati collocati in aree separate e curati in maniera puntuale».

Di seguito i dati di oggi venerdì 22 maggio. Le differenze sono riferite alla giornata di ieri:

- i tamponi effettuati: 19.028, totale complessivo: 641.593

- attualmente positivi: 25.933 (-782)

* totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia ad oggi: 86.384

- i nuovi casi positivi: 293 (1,5% rapporto con i tamponi giornalieri, il più basso in assoluto)

- i guariti/dimessi: +1.018, totale complessivo: 44.667

- in terapia intensiva: -19, totale complessivo: 207

- i ricoverati non in terapia intensiva: -91, totale complessivo: 4.028

- i decessi: 57, totale complessivo: 15.784

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

MI: 22.528 (+73) di cui 9.525 (+35) a Milano città

BG: 12.732 (+51)

BS: 14.345 (+19)

CO: 3.713 (+35)

CR: 6.374 (+9)

LC: 2.706 (+6)

LO: 3.392 (+5)

MN: 3.310 (+2)

MB: 5.409 (+13)

PV: 5.151 (+46)

SO: 1.407 (+3)

VA: 3.446 (+23)

e 1.871 in corso di verifica.

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera farà un aggiornamento sulla situazione del Coronavirus oggi, venerdì 22 maggio, in una diretta Facebook alle 17.45. Sarà possibile seguirla sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline e sul sito www.lombardianotizie.online.

