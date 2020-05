Bergamo: 12.347 casi, +29 da ieri

Lombardia, ancora 111 morti per Covid Superata in Regione la soglia dei 30 mila guariti, continua il calo dei ricoverati in Terapia intensiva e negli altri reparti Covid degli ospedali lombardi.

Ecco i dati dei contagi da Covid-19 per la Regione Lombardia nella giornata di giovedì 14 maggio. Risale il numero dei decessi per coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono 111 le persone morte con la certificazione del contagio, ieri erano state 69, il giorno prima 62. Il totale arriva così a 15.296 morti. E aumentano anche i contagi, con un numero però maggiore di tamponi effettuati: più 522 in un giorno, con 14.080 tamponi effettuati, mentre ieri erano stati 394 con poco meno di 11 mila tamponi). Il totale dei contagi arriva a 83.820. I guariti nelle ultime 24 ore sono 635, che portano il totale oltre la soglia di quota 30 mila.

A questi dati vanno aggiunti quelli dei ricoverati nelle terapie intensive, meno 10 rispetto a ieri (quando il calo era stato di 15 rispetto alle 24 ore precedenti), mentre nei reparti ordinari il calo è di 189 pazienti (ieri 215). Con i numeri di oggi - ha precisato l’assessore all’Agricoltura della Regione Fabio Rolfi - l’indice r0 è sceso a 0,53 contro una media nazionale dello 0,7.

I casi di coronavirus a Bergamo sono oggi 29 (ieri 24) per un totale di 12.347 casi, mentre a Brescia sono 106 (ieri 94), segnando un andamento del contagio in linea con i giorni scorsi. Per quanto riguarda le altre province Lombarde i nuovi positivi al coronavirus sono 42 a Como (ieri 10), 12 a Cremona (ieri 18), 16 a Lecco (ieri 22), 12 a Lodi (ieri 8), 9 a Mantova (ieri 11), 41 a Monza Brianza (ieri 29), 47 a Pavia (ieri 29), 17 a Sondrio (ieri 4), 20 a Varese (ieri 29).

«Una buona notizia: i guariti completamente dal Covid-19, con il doppio tampone negativo, in Lombardia hanno superato quota 30.000, ben 653 in un giorno solo» ha commentato anche l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni sulla diffusione del coronavirus. «Calano in modo costante anche i pazienti ricoverati - ha aggiunto - quelli in terapia intensiva sono 297, mentre nei reparti di medicina e pneumologia sono rimasti 4818 pazienti, 189 in meno rispetto a ieri. Più di 14 mila i tamponi effettuati».

«I nostri medici, infermieri e operatori - ha sottolineato l’assessore - stanno svolgendo un grande lavoro, sia all’interno delle strutture ospedaliere che sul territorio. Gli strumenti che abbiamo in messo in atto in modo strutturale accompagneranno tutti i lombardi verso una “nuova normalità” anche in ambito sanitario».

- i tamponi effettuati: 538.243 (+14.080) ieri: 524.163 (+10.919), l’altro ieri: 513.244 (+20.602)

- i casi positivi sono: 83.820 (+522), ieri: 83.298 (+394), l’altro ieri: 82.904 (+614) * a cui vanno aggiunti 419 casi comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

- i guariti 30.009 (+653), ieri: 29.356 (+1.113), l’altro ieri: 28.243

- in terapia intensiva: 297 (-10), ieri: 307 (-15), l’altro ieri: 322 (-19)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.818 (-189), ieri: 5.007 (-215), l’altro ieri: 5.222 (-175)

- i decessi: 15.296 (+111), ieri: 15.185 (+69), l’altro ieri: 15.116 (+62)

MI: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano citta’, ieri: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) a Milano citta’, l’altro ieri: 21.626 (+136) di cui 9.122 (+51) a Milano citta’

BG: 12.347 (+29), ieri: 12.318 (+24) ,l’altro ieri: 12.294 (+133)* a cui vanno aggiunti 370 casi comunicati l’altro ieri, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

