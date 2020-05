Bergamo: 12.371 casi, +24 da ieri

Lombardia, ancora 115 decessi L’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni: ancora in attesa delle linee guida da Roma per la riapertura di lunedì 18 maggio.

Sono 12.371 i casi di coronavirus in provincia di Bergamo nella giornata di venerdì 15 maggio: 24 in più rispetto a ieri. In Lombardia invece il dato complessivo rileva 84.119 positivi, 299 in più di ieri. I decessi si attestano su quota 15.411 con ancora 115 morti nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoveri in Terapia intensiva e nei reparti Covid-19. I ricoveri in ospedale sono 4.705 rispetto ai 4.818 di ieri (-113), quelli in terapia intensiva 276 (- 21). I tamponi effettuati nella giornata di oggi sono 12.162, contro i 14.080 di ieri; il totale dei tamponi sale a 550.405.

La provincia più colpita è quella di Milano: i casi sono passati a 21.966 (+ 66, la crescita ieri era stata +169). Seguono Brescia (14.008, +60), Bergamo (12.371, +24) , Cremona (6.303, + 18), Monza (5.219, +37). Milano città registra 9.281 casi (+30), ieri l’aumento era stato +66.

A parlare di «dati positivi» è l’assessore alla Protezione Civile e Territorio Pietro Foroni, che, enfatizza l’elevato numero di tamponi effettuato in un’ottica di screening di massa, e precisa a che le analisi «andrebbero fatte ogni 3-4 giorni» per capire l’esatto trend. L’assessore Foroni, interrogato in merito alla Fase 2B di lunedì 18 maggio e al calendario delle riaperture ha chiarito che la Regione è ancora in attesa delle linee guida del governo.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

- i tamponi effettuati: 550.405 (+12.162) ieri: 538.243 (+14.080) l’altro ieri: 524.163 (+10.919)

- i casi positivi sono: 84.119 (+229) ieri: 83.820 (+522) l’altro ieri: 83.298 (+394)

- i guariti 33.817 (+3.808) ieri: 30.009 (+653) l’altro ieri: 29.356 (+1.113)

- in terapia intensiva: 276 (-21) ieri: 297 (-10) l’altro ieri: 307 (-15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.705 (-113) ieri: 4.818 (-189) l’altro ieri: 5.007 (-215)

- i decessi: 15.411 (+115) ieri: 15.296 (+111) l’altro ieri: 15.185 (+69)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano citta’, ieri: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano citta’, l’altro ieri: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) a Milano citta’

BG: 12.371 (+24), ieri: 12.347 (+29), l’altro ieri: 12.318 (+24)

BS: 14.008 (+60), ieri: 13.948 (+106), l’altro ieri: 13.842 (+94)

CO: 3.612 (+14), ieri: 3.598 (+42), l’altro ieri: 3.556 (+10)

CR: 6.303 (+18), ieri: 6.285 (+12), l’altro ieri: 6.273 (+18)

LC: 2.616 (+17), ieri: 2.599 (+16), l’altro ieri: 2.583 (+22)

LO: 3.325 (+12), ieri: 3.313 (+12), l’altro ieri: 3.301 (+8)

MN: 3.281 (+6), ieri: 3.275 (+9), l’altro ieri: 3.266 (+11)

MB: 5.219 (+37), ieri: 5.182 (+41), l’altro ieri: 5.141 (+29)

PV: 4.919 (+23), ieri: 4.896 (+47), l’altro ieri: 4.849 (+29)

SO: 1.339 (+1), ieri: 1.338 (+17), l’altro ieri: 1.321 (+4)

VA: 3.335 (+13), ieri: 3.322 (+20), l’altro ieri: 3.302 (+29)

e 1.825 in corso di verifica.

