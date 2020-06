Lombardia, netta frenata dei contagiati: 50

Bergamo: 13.374 casi positivi, +8 in 24 ore Con un numero particolarmente basso di tamponi eseguiti (3.572) si sono registrati infatti solo 50 nuovi positivi (per un totale da inizio emergenza che arriva a 89.018).

Registra una netta frenata il numero dei contagiati dal coronavirus in Lombardia. Con un numero particolarmente basso di tamponi eseguiti (3.572) si sono registrati infatti solo 50 nuovi positivi (per un totale da inizio emergenza che arriva a 89.018). Sono 167 i ricoverati in terapia intensiva (tre meno di ieri) e 3.085 quelli negli altri reparti (-46). Sono invece stati 19 i deceduti per un totale di 16.131. Questo i dati del resoconto giornaliero di lunedì 1 giugno da parte di Regione Lombardia.

Sono 18 i nuovi positivi dal Coronavirus a Milano (dove i contagiati sono stati 23.094), di questi solo 8 a Milano città (dove il totale è di 9.796). In tutte le province i contagi sono stati sotto le due cifre: 8 a Bergamo, 6 a Brescia, 3 a Monza e Varese, due a Cremona e Lecco, uno rispettivamente a Como, Pavia e Sondrio e nessuno a Lodi e Mantova. Dati incoraggianti seppure a fronte di un numero basso di tamponi processati (3.572).

Ecco i dati di oggi, lunedì 1 giugno:

- i tamponi effettuati: 3.572

totale complessivo: 757.446

- attualmente positivi: 20.861 (-135)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 89.018

- i nuovi casi positivi: 50 (1,4% rapporto con i tamponi

giornalieri)

- i guariti/dimessi: 166

totale complessivo: 52.026

- in terapia intensiva: 167 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.085 (-46)

- i decessi: 19

totale complessivo: 16.131

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 23.094 (+18) di cui 9.796 (+8) a Milano citta’

Bergamo 13.374 (+8)

Brescia 14.774 (+6)

Como 3.854 (+1)

Cremona 6.461 (+2)

Lecco 2.745 (+2)

Lodi 3.474 (=)

Mantova 3.357 (=)

Monza e Brianza 5.521 (+3)

Pavia 5.339 (+1)

Sondrio 1.464 (+1)

Varese 3.622 (+3)

e 1.939 in fase di verifica.

