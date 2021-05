Lombardia, oltre 4 milioni di dosi somministrate

Over 50: superate le 340 mila prenotazioni Vaccino anti Covid, Lombardia oltre quota 4 milioni di somministrazioni, corrispondenti al 90,99% del totale delle dosi consegnate.

Superate in Lombardia oltre 4 milioni di somministrazioni, corrispondenti al 90,99% del totale delle dosi consegnate. «Eseguendo in media il 20% del totale delle dosi somministrate in tutta Italia – spiega la Regione – la Lombardia si attesta tutti i giorni al di sopra degli obiettivi fissati dal generale Francesco Paolo Figliuolo».

Nel frattempo sono già oltre 340 mila (a mezzogiorno erano 341.012) le prenotazioni effettuate in Lombardia per le persone nella fascia d’età 50-59. 169.851 si erano già prenotati in altre categorie (fragili e caregiver) e 336.724 erano già vaccinati con almeno una dose prima di oggi. Complessivamente 847.587 Under 60 hanno preso appuntamento o sono stati già vaccinati, il 53,24% del totale. Lo fa sapere l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia.

