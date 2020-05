Lombardia: raddoppiano i guariti, 69 morti

Bergamo: 12.443 positivi (+46), 7 decessi Continua a diminuire il numero dei ricoverati in Lombardia: sono 255 i pazienti in terapia intensiva (-13) e 4.480 (-41) le persone in altri reparti. I casi positivi in totale sono 84.844 (+326), in calo rispetto a ieri anche se con oltre 2.000 tamponi in meno (11.809), mentre i nuovi decessi sono 69 per un totale di 15.519 morti.

«Anche i dati di oggi (domenica, ndr) indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente», ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

«Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole - continua l’assessore -. Induce all’ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione».

I dati di Bergamo si confermano costanti con nuovi 46 positivi e un totale di 12.443 persone che sono state contagiate dal Covid. I decessi nella Bergamasca tra sabato e domenica sono, secondo la Regione Lombardia, sette, per un totale di 3.065 persone.

Sono invece 110 i nuovi casi di Covid nella provincia di Milano, di cui 56 in città. In totale i contagiati sono 22.151. Sabato l’aumento era stato inferiore, con 75 nuovi positivi nell’area metropolitana e 34 in città. In calo a Brescia, con 56 nuovi malati, mentre ieri erano 83, per un totale di 14.147. Stabile Cremona, 10 tamponi positivi sabato così come domenica per un totale di 6.323 covid positivi.

Di seguito i dati dei contagi odierni (domenica 17 maggio) e quelli del giorno precedente:

- i tamponi effettuati: 576.359 (+11.809)

ieri: 564.550 (+14.145)

l’altro ieri: 550.405 (+12.162)

- i casi positivi sono: 84.844 (+326)

ieri: 84.518 (+399)

l’altro ieri: 84.119 (+299)

- i guariti: 35.042 (+823)

ieri: 34.219 (+402)

- in terapia intensiva: 255 (-13)

ieri: 268 (-8)

l’altro ieri: 276 (-21)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.480 (-41)

ieri: 4.521 (-184)

l’altro ieri: 4.705 (-113)

- i decessi: 15.519 (+69)

ieri: 15.450 (+39)

l’altro ieri: 15.411 (+115)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano citta’

ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano citta’

BG: 12.443 (+46)

ieri: 12.397 (+26)

l’altro ieri: 12.371 (+24)

BS: 14.147 (+56)

ieri: 14.091 (+83)

l’altro ieri: 14.008 (+60)

CO: 3.629 (+4)

ieri: 3.625 (+13)

l’altro ieri: 3.612 (+14)

CR: 6.323 (+10)

ieri: 6.313 (+10)

l’altro ieri: 6.303 (+18)

LC: 2.645 (+11)

ieri: 2.634 (+18)

l’altro ieri: 2.616 (+17)

LO: 3.351 (+10)

ieri: 3.341 (+16)

l’altro ieri: 3.325 (+12)

MN: 3.291 (+9)

ieri: 3.282 (+1)

l’altro ieri: 3.281 (+6)

MB: 5.287 (+22)

ieri: 5.265 (+46)

l’altro ieri: 5.219 (+37)

PV: 4.979 (+35)

ieri: 4.944 (+25)

l’altro ieri: 4.919 (+23)

SO: 1.367 (+4)

ieri: 1.363 (+24)

l’altro ieri: 1.339 (+1)

VA: 3.379 (+3)

ieri: 3.376 (+41)

l’altro ieri: 3.335 (+13)

e 1.852 in corso di verifica.

