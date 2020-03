Coronavirus, crescono ancora i positivi

A Bergamo sono 8.060: 602 casi in più È la provincia di Bergamo la più colpita dal coronavirus in Lombardia mentre calano i nuovi contagi a Milano. Il punto in Regione Lombardia con l’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Sono 36 giorni che la Lombardia è stata investita dall’epidemia di coronavirus: abbiamo aperto posti, spazi di terapia intensiva. Si commettono errori, certo, ma abbiamo sempre dato il massimo»: così esordisce l’assessore al Welfare Giulio Gallera nella consueta conferenza stampa che fa il punto sui contagi in Lombardia nella giornata di venerdì 27 marzo. Lo fa dopo al testimonianza di un giornalista ricoverato in Terapia intensiva a Legnano.

«I dati ancora oggi sono alti: abbiamo 37.298, +2.409 in più di ieri. Anche i decessi continano a crescere: sono 5.402, +541 rispetto a giovedì» spiega l’assessore al Welfare lombardo. «Il dato confortante al quale attribuiamo un grande ruolo è che in tutti i pronto soccorso si registra una riduzione, in alcuni casi lieve, un alcuni casi più marcata al San Matteo di Pavia, addirittura al 30%»: è quanto ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, sottolineando che «a Lodi per la prima volta in 36 giorni il numero dei pazienti arrivato in pronto soccorso per un problema diverso è maggiore per quelli con problema covid».

«Dal 22 febbraio - ha ricordato Gallera - in pronto soccorso a Lodi sono scomparsi completamente codici verdi e bianchi e altre patologie e arrivavano circa 100 pazienti al giorno mentre oggi il direttore generale mi ha detto che ci sono stati circa 30 covid e sono stati di più quelli con problematiche diverse». Gallera ha spiegato inoltre che «a Codogno c’è stato un solo nuovo caso positivo e quindi in quella zona è assolutamente spento»

Resta purtroppo la provincia di Bergamo la più colpita dal coronavirus in Lombardia mentre calano i nuovi contagi a Milano, dove ieri si era registrata una forte crescita. A Milano e provincia il numero totale dei positivi è 7469, con una crescita di 547 nuovi casi rispetto a ieri, quando invece la crescita era stata di 848 nuovi casi. A Bergamo i positivi al coronavirus sono 8060, con un aumento di 602 casi, mentre è stabile l’altra zona molto colpita in Lombardia, cioè Brescia e la sua provincia dove i nuovi casi sono 374.

Sono già attive nelle province di Bergamo e Pavia ma da martedì saranno attive in Lombardia le Unità di continuità assistenziali, ovvero i gruppi di medici che monitorano i pazienti Covid a domicilio: lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook. Si stanno continuamente attrezzando poi strutture sanitarie e alberghiere dove ricoverare i pazienti dimessi dagli ospedali ma ancora positivi che non possono tornare a casa e quelli che in condizioni tali da non richiedere l’ospedalizzazione. Fra queste sarà operativo «fra lunedì e martedì» l’hotel Michelangelo di Milano con 300 stanze a disposizione vicino alla Stazione Centrale.

