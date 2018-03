Franco Limonta detto Ivan in una foto storica

Lovere, addio al partigiano Ivan

Si chiude la storia brigata Garibaldi Franco Limonta si è spento all’età di 92 anni l’altra notte in ospedale, domani la tumulazione. Era l’ultimo sopravvissuto della gloriosa 53esima.

Se ne è andato l’ultimo partigiano della 53a Brigata Garibaldi, la formazione che ha segnato la storia della Resistenza al nazifascismo sul Sebino, in Val Calepio e in Valle Seriana: nella notte tra lunedì e martedì 6 marzo in ospedale a Lovere, si è spento a 92 anni Franco Limonta, nome di battaglia «Ivan».

Poco incline a ricordare e narrare quei fatti, ancor meno a descriversi come eroe, Franco Limonta ha retto il testimone di superstite di quella formazione passatogli da Luigi «Tarzan» Tarzia, loverese come lui, scomparso due anni fa. Quel che aveva da raccontare, lo si può ora ritrovare nei libri che ripercorrono le battaglie combattute dai partigiani a cui Ivan si era unito nel febbraio del 1944.

© RIPRODUZIONE RISERVATA