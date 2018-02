Lovere, schianto in galleria

Attimi di paura per sette ragazzini Gruppo di sciatori irlandesi illesi dopo l’impatto con l’auto di un milanese, ricoverato a Iseo.

Stavano raggiungendo l’aeroporto di Orio al Serio per prendere l’aereo e tornarsene a casa, ma un gruppo di sciatori irlandesi (una quindicina di persone, tra le quali dei ragazzini tra gli 11 e i 17 anni) nel pomeriggio di venerdì 15 febbraio non aveva fatto i conti con i rischi delle gallerie della statale 42 nell’alto Sebino.

Mentre viaggiavano nel tunnel «Costa Volpino», un’auto diretta verso la Valle Camonica è finita addosso al loro furgone provocando un incidente che ha paralizzato il traffico per oltre due ore. Dalle 16 alle 18 le gallerie Lovere e Costa Volpino sono rimaste chiuse e i veicoli sono stati deviati verso la ex statale 42, attraversando quindi i centri abitati dei due comuni con immaginabili disagi.

Vista l’urgenza di arrivare in tempo per imbarcarsi sull’aereo, gli sciatori, sette adulti e altre sette ragazzini dagli 11 ai 17 anni, hanno preferito non essere ricoverati e proseguire il loro viaggio per Orio a bordo di altri veicoli. Solo l’automobilista milanese è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Iseo.

