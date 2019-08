Luca, travolto mortalmente a 21 anni

Lavoro e sport, grande amore per il calcio Se n’è andato nel buio della notte tra sabato e domenica, travolto mentre era in sella alla sua moto con l’amico Matteo Ferrari, di 18 anni, la cui vita è appesa a un filo.

Luca Carissimi, 21 anni, era un ragazzo volenteroso: da qualche mese era entrato nel mondo di Cisalfa. Per qualche mese si è fatto in quattro negli uffici di Curno come stagista, passo obbligato prima dell’attesa firma sul contratto. Che sarebbe sicuramente arrivata a breve, dato l’impegno dimostrato. Da tre anni inoltre aveva deciso di fare anche il pony pizza, per guadagnare qualche soldo. Al ristorante Byron, in via Palma il Vecchio in città, arrivava puntuale ogni volta che veniva chiamato per un servizio, anche all’ultimo momento.

Il calcio era la sua più grande passione. Condivisa con i colleghi e soprattutto con gli amici con cui è cresciuto e dove era conosciutissimo. Borgo Palazzo e piazza Sant’Anna: dall’oratorio a casa sua, un appartamento nel condominio che prende il nome di «Canarie» dove viveva con papà Marco e mamma Cristina e la sorella Claudia, saranno al massimo cinque minuti di corsa.

