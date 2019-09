Ludoteche, sabato 7 la festa

Giochi e laboratori al parco di Redona La manifestazione è organizzata dall’assessorato all’Istruzione del Comune in collaborazione con il Consorzio Solco Città Aperta e con HG80 impresa sociale, La Città Leggera, il Sistema bibliotecario urbano e, novità di questa edizione, Nati per Leggere.

Sabato 7 settembre dalle 15 alle 19 al Parco Turani di Redona torna il tradizionale appuntamento annuale organizzato dalle Ludoteche del Comune di Bergamo, giunto ormai alla ventitreesima edizione. La manifestazione è organizzata dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo in collaborazione con il Consorzio Solco Città Aperta e con HG80 impresa sociale, La Città Leggera, il Sistema Bibliotecario Urbano e, novità di questa edizione, Nati per Leggere.

La festa presso il parco (sede di una delle due ludoteche) raccoglie numerose organizzazioni – enti, associazioni, gruppi, nidi, scuole e altro – che a diverso titolo si occupano del mondo dell’infanzia e che negli anni è diventato un riferimento per le famiglie bergamasche. Quest’anno la festa sarà caratterizzata dal tema dell’uso delle mani, come simbolo di scambio con gli altri in una dimensione di conoscenza e di pace. Una festa che rappresenta l’apertura dell’anno per i servizi all’infanzia, sia pubblici che privati, presenti in città e nell’hinterland, che trovano in questo contesto uno spazio per presentare le proprie attività alla cittadinanza. Un pomeriggio all’insegna dello scambio e della conoscenza, un’occasione di condivisione: è questo lo spirito che anima la festa.

L’ingresso e le attività saranno rigorosamente gratuiti. Durante il pomeriggio verranno proposti giochi e laboratori sia per i più piccoli che per i più grandicelli, ai quali potranno partecipare anche gli adulti. Sarà possibile anche scambiare giocattoli e libri. A metà pomeriggio verrà offerta una merenda a tutti i bambini e le bambine presenti in collaborazione con Aspan. Sarà attivo un servizio bar gestito da Edoné. Mani in Festa ospita i festeggiamenti per il 20° compleanno di Nati per Leggere, iniziativa nazionale presente in Bergamasca dal 2001, che si propone di promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita.Per informazioni aggiornate: eventoFacebook. In caso di pioggia, la festa sarà annullata e ne verrà data comunicazione attraverso il sito e la pagina Facebook.

Parteciperanno alla festa: Accademia Carrara - Servizi educativi, Asd Ananda, Asd Il Salto nel Cerchio, Asd Sportime Lombardia, Associazione Come tetto il cielo, Associazione Il Falò, Associazione Infanzia & Incontri, Associazione La Terza Piuma, Associazione Lea, Bambini-Radice, BergamoScienza, Blu Fit Redona, Body Park Judo CUS Bergamo, ChIMIrigioca Scuola Imiberg, Consultorio familiare Asst Papa Giovanni XXIII, Consultorio familiare C.Scarpellini, Cooperativa Città del Sole, Cooperativa La Fenice, Cooperativa Namastè, Fondazione Bergamo nella Storia, Habitat Mamma Scanzorosciate, La Casa di Leo-Eos, La Fonte Scuola di Shiatsu, Le Musicoccole, L’Orizzonte di Lorenzo, Mamma Canguro, Mamme Peer Counsellor per l’allattamento, Medicafutura, MuBe - Museo dei Bambini di Bergamo, Nidi del Comune di Bergamo, Nido Girotondo Nembro, Orto Botanico Lorenzo Rota, Pandemonium Teatro, Parchi Avventura Bergamo, Parco dei Colli di Bergamo, Radici nel Cielo, Scambiatempo Redona, Scarabocchiando «A casa di Tagesmutter Stefania», Scout Cngei - Bergamo 1, Scuola Infanzia Comm. Cavalli, Sistema bibliotecario urbano di Bergamo, Spazio Danza, Spazio Giochi e Fantasia L.I.S.A., Spazio Gioco Grandi e Piccini, Spazio Gioco Il Borgo dei piccoli, Spazio Gioco Oplà, Trentunodi, Uildm, Virgo Lauretana Progetto 0-6, Yoga Space.

© RIPRODUZIONE RISERVATA