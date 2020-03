L’ultimo saluto a Piero, il vigile buono

La diretta streaming da Fiorano Il funerale di Piero Camozzi riservato solo agli strettissimi familiari, trasmesso in streaming.

Aveva 57 anni ed è stato capo dei vigili del fuoco di Gazzaniga e vigile a Colzate. Piero Camozzi, Vigili del fuoco era morto improvvisamente lunedì 2 marzo. Era molto conosciuto sul territorio, non solo per il ruolo ricoperto all’interno dei Vigili del fuoco, ma anche per la sua bontà e umanità.

Segui la diretta qui

Aveva lavorato come vigile urbano presso il Comune di Gandino e di Fiorano, trasferendosi poi a Colzate nel 2003. Qui era stato promosso ufficiale nel corpo della Polizia locale per poi diventare nel 2010 comandante dei Vigili del fuoco volontari di Gazzaniga dove ora prestano servizio anche i due figli gemelli Mirco e Nicola.

Camozzi qui è stato comandante fino al 2015 per poi prestare servizio in maniera saltuaria e volontaria presso la sede dei Vigili del Fuoco dello scalo aeroportuale di Orio al Serio

