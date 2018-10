Lunedì 15 riparte Bollinopoli

In palio auto e bici elettriche Riparte da lunedì 15 ottobre il gioco per i lettori con la raccolta quotidiana dei bollini. Oltre ai premi finali, ogni giorno un buono spesa da 200 euro da spendere a «Le Due Torri» di Stezzano.

Un’automobile ibrida, sette biciclette elettriche e tantissimi buoni spesa sono i ricchi premi messi in palio per la nuova edizione di Bollinopoli, il concorso che premia la fedeltà dei lettori de L’Eco di Bergamo.

Mancano pochi giorni al via di questa nuova edizione del gioco a premi con un taglio «green» che mette in palio la sostenibilità ambientale. Sarà infatti una fiammante Suzuki Swift 1.2 hybrid, offerta dall’autosalone AutoRota, il super premio finale che renderà più che felice un fortunato estratto fra tutti quelli che parteciperanno alla raccolta punti. Tra i premi finali dell’estrazione di dicembre anche le City Bike elettriche, eleganti biciclette da città con pedalata assistita, offerte da Auto Savoldelli srl. Ma anche quest’anno Bollinopoli Green non si ferma all’estrazione finale, promettendo di premiare ogni giorno i lettori con 10 buoni spesa del valore di 200 euro ognuno da spendere all’interno dello Shopping Center Le Due Torri di Stezzano.

Il 13 e il 14: date da ricordare

Queste le novità principali di Bollinopoli Green in una edizione che rinnova profondamente il sistema di raccolta punti e si arricchisce di due bollini speciali. Le prime date da segnare in agenda sono quelle di sabato 13 e domenica 14 ottobre, quando in edicola, insieme alla copia de L’Eco di Bergamo sarà possibile ritirare la cartella di raccolta punti. Gli abbonati al cartaceo, invece, la riceveranno già venerdì 12 ottobre, mentre gli abbonati digitali devono farne richiesta entro e non oltre il 26 ottobre all’indirizzo abbonamenti@ecodibergamo.it.

Lunedì 15 ottobre, invece, prende il via il concorso. Quel giorno sul giornale, tutti i lettori troveranno in prima pagina un adesivo giallo che riporta un numero, da conservare assolutamente, magari attaccandolo a sua volta sulla cartella di raccolta bollini. Il codice che contiene, infatti, serve a partecipare all’estrazione giornaliera dei buoni spesa dello Shopping Center Le Due Torri. Da Lunedì a sabato, infatti, sulla pagina di Bollinopoli, troverete indicati trenta numeri fortunati estratti per ritirare il buono acquisto. Se il codice riportato sul memo stick giallo coincide con uno dei quelli riportati sulla pagina di quel giorno avete tempo fino alle 13 del giorno successivo (o del lunedì per i numeri estratti il sabato) per telefonare allo 035/386303 e scoprire se avete vinto. Vincono, in questo caso, i primi 10 numeri assegnati partendo dall’alto.

Green Energy partner del gioco

Lunedì 15 ottobre è anche il giorno in cui sarà pubblicato il primo bollino. Sono 49 in tutto, da raccogliere e incollare giorno per giorno sull’apposita cartella. Una volta esaurita va consegnata entro e non oltre il 17 dicembre alla sede de L’Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 a Bergamo o presso Le Due Torri Shopping Center in via Guzzanica 62/64 a Stezzano. La cartella potrà anche essere spedita in busta chiusa a: «Bollinopoli» - L’Eco di Bergamo - viale Papa Giovanni XXIII, 118 – 24121 Bergamo. In due giornate speciali, inoltre, saranno pubblicati i bollini quadrifoglio, di colore verde e giallo, ciascuno dei quali darà diritto a un’ulteriore estrazione con vincite dedicate. Entrambi i tagliandi andranno consegnati alla sede de L’Eco di Bergamo o presso le sedi di Green Energy, partner dell’iniziativa.

