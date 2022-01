Lunedì forte vento da Nord ovest: fenomeni intensi dal pomeriggio Previste forti nevicate nel versante svizzero e solo vento secco di «caduta» dalle Alpi verso la Pianura Padana (Favonio) dove il tempo rimarrà sereno con ottima visibilità.

La configurazione barica prevista per lunedì pomeriggio 31 gennaio lascia poco spazio a dubbi tanto da indurre gli enti preposti ad emettere bollettini per fenomeni intensi. Le Alpi si troveranno fra due masse d’aria profondamente diverse fra loro: a sinistra il forte anticiclone ben strutturato a tutte le quote, a destra la profonda depressione continentale con centro sulle pianure russe occidentali.

L’opposto senso di rotazione delle due masse d’aria (orario l’anticiclone, antiorario la depressione) e la loro differenza di pressione, costringerà il vento ad accelerare rapidamente verso le Alpi, proprio come se fosse indotto in un grande imbuto. Questo provocherà forti nevicate nel versante svizzero e solo vento secco di «caduta» dalle Alpi verso la Pianura Padana (Favonio) dove il tempo rimarrà sereno con ottima visibilità.

Vista l’accentuata differenza barica sono previste forti raffiche di vento su gran parte del territorio provinciale, soprattutto sulle vette Orobiche dove il vento soffierà a oltre 100km/h. Dal pomeriggio anche la pianura e la fascia pedemontana saranno probabilmente interessate dal fenomeno. Non si escludono raffiche fino a 80 km/h: l’avviso è necessario per prevenire una situazione piuttosto inusuale in termini di differenza barica fra masse d’aria e quindi meritevole di approfondimento per le conseguenti raffiche di vento. Dagli esperti l’allerta: è necessario prestare attenzione alla situazione in atto, in particolare da lunedì pomeriggio.

