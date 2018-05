L’Università compie 50 anni

«Speciale» di 12 pagine su L’Eco Il rettore Morzenti Pellegrini: «Ora la sfida è affiancare le imprese nell’ultimo miglio».

«Non vogliamo festeggiare i nostri primi 50 anni e i successi ottenuti con un’autocelebrazione fine a se stessa. Abbiamo scelto, invece, di promuovere occasioni di dialogo e di ascolto per ricordare la nostra storia e dimostrare che l’Università di Bergamo è un’ambasciata culturale a disposizione del territorio». L’ateneo, spiega il rettore Remo Morzenti Pellegrini, si apre alla città. Porta i docenti a far lezione in parchi e piazze, organizza tour alla scoperta dei luoghi meno noti di Bergamo, ospita in Aula magna conferenze, concerti e proiezioni cinematografiche sino a fine anno. Ripensa al suo passato.

