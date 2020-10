Lutto nella redazione di Bergamo Tv

È morta la mamma di Paola Abrate All’alba di venerdì 16 ottobre, nella sua abitazione di via Suardi a Bergamo, si è spenta all’età di 92 anni, Vera Moretto, mamma della nostra collega di Bergamo Tv Paola Abrate.

Nata il 26 gennaio del 1928, appena dopo il diploma, a 18 anni intraprese la carriera di insegnante che si rivelò la essere la sua grande passione. Cominciò a Selvino in una scuola per adulti e poi per i successivi quarant’anni fu maestra delle elementari negli istituti della nostra provincia e anche nel Bresciano. Il suo ultimo incarico fu alla scuola Alberigo da Rosciate, in città.

Aveva una dote innata per l’insegnamento, è ricordata da tutti per i suoi modi gentili, la sua attenzione verso ogni singolo bambino della classe e il sorriso sulle labbra che non mancava mai: piacevole ricordo è il suo nella memoria dei suoi alunni che le hanno sempre dimostrato grande affetto anche una volta diventati adulti.

Sposata dal 1960 con Carlo Abrate - deceduto il 4 aprile del 2017 - , ha avuto due figli, Paola e Marco, e da poco era diventata bisnonna della piccola Claudia.

La camera mortuaria per Vera Moretto è stata allestita nella casa del commiato a fianco della chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina, a Bergamo, dove sabato 17 ottobre si terranno i funerali, alle 14.30.

