Lutto per «I Legnanesi», addio a Pinetta

Morto l’attore Alberto Destrieri Scomparso a 72 anni l’attore dialettale, il dolore della compagnia teatrale: «I nostri applausi sono per te»

«Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare. Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni». Così su Facebook, lo storico gruppo teatrale dialettale lombardo «I Legnanesi» ha annunciato nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio la scomparsa di Alberto Destrieri, uno degli attori principali della compagnia. «Con profondo dolore e sincera commozione, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia de “I Legnanesi”. Ciao Alberto… Ciao Pinetta… i nostri applausi sono tutti per te» continua il post su Facebook. «I Legnanesi» si erano esibiti a fine marzo anche al Creberg Teatro Bergamo registrando come sempre il tutto esaurito.

