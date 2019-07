Macchine parcheggiate alla Fara

Multe per una ventina di automobilisti Circa cento euro la contravvenzione per aver lasciato la vettura in un’area di verde pubblico.

Una ventina di automobilisti sono stati multati questa mattina, venerdì 12 luglio, alla Fara per aver parcheggiato l’auto sul prato (come si vede nelle foto di Angelo Galbiati, candidato alle comunali per Forza Italia). La contravvenzione, che è di circa cento euro, è scattata in base alla violazione di un articolo del regolamento comunale che vieta di sostare nelle aree di verde pubblico. Pare che gli automobilisti avessero lasciato lì la macchina per prendere parte a cerimonie di laurea in Università.

Auto alla Fara

(Foto by Angelo Galbiati)

