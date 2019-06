Madonna della Castagna, torna la sagra

Liscio e giochi per l’estate in città Torna la tradizionale sagra della Madonna della Castagna: si parte venerdì 7 giugno. Spazio anche alla cultura con gli incontri sull’Europa negli eventi «Pop-cultura alla Castagna».

Compie 15 anni ed è ormai un appuntamento fisso dell’estate in città: è la festa della Madonna della Castagna. Venerdì 7 giugno, a partire dalle ore 19, torna la tradizionale sagra con ballo liscio per gli anziani, spettacoli di magia per i più piccoli e cultura con gli incontri «Pop-cultura alla Castagna». Nell’ambito della manifestazione «Bergamo Estate 2019» promossa dal Comune di Bergamo, la Cooperativa Città Alta propone un momento di aggregazione e di convivialità per tutti, anziani, giovani e famiglie, in una suggestiva location immersa nel verde.

Gli amanti del liscio e della tombola possono stare tranquilli. Ogni mercoledì e ogni sabato il ricco programma di eventi proporrà i pomeriggi musicali con l’apposita pista per il ballo e le mattinate con le allegre tombolate gratuite. Le domeniche pomeriggio invece saranno dedicate ai più piccoli grazie agli spettacoli del mago Brunetto.

Consolidato anche per questa stagione il ciclo di incontri «Pop-cultura alla Castagna»: tre appuntamenti preserali (ore 19) presso il Santuario di Madonna della Castagna, organizzati da don James Organisti, parroco di San Rocco Confessore in Fontana. Ingresso libero per tre momenti di riflessione e di confronto, per giovani e adulti, intorno alla tematica dell’Unione europea. Le tre date sono: venerdì 7 giugno «Cos’è rimasto dell’Unione europea? La sfida dei neopopulismi» con il prof. Antonio Campati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; venerdì 14 giugno «Europa: le ragioni di una crisi» con il prof. Alessandro Mangia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; venerdì 21 giugno «Lo strano caso dell’euro» con la prof.ssa Annalisa Cristini dell’Università degli Studi di Bergamo.

L’ottimo rapporto qualità/prezzo e la giusta cura per le materie prime rendono piacevole la cucina fortemente ispirata alla genuinità della tradizione bergamasca. Per chi ama sapori evergreen la novità di quest’anno sarà la presenza del reparto pizzeria sempre operativo sia a pranzo che a cena.

Insomma per chi ha voglia di sperimentare che anche l’estate in città può essere un’esperienza piacevole e positiva, riscoprendo il gusto della relazione umana e della convivialità, la festa sta per cominciare. Per gli aficionados e per i neofiti lo spazio è sempre aperto, dalle 10 del mattino fino alle 22.30, per tutto l’arco dei tre mesi estivi, senza interruzione fino a domenica primo settembre 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA