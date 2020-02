Malore improvviso mentre passeggia

Muore 61enne a Bergamo Lo hanno trovato dei passanti: un uomo di 61 anni si è sentito male mentre stava passeggiando, sopra Città Alta, ed è morto.

Si è sentito male mentre stava passeggiando in via Orsarola, dopo la Castagneta, sopra Città Alta. Nella mattinata di lunedì 24 febbraio è deceduto un uomo di 61 anni, di cui non si conoscono per il momento altri dati anagrafici. A segnalare il corpo senza vita sulla strada alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto anche la Polizia locale di Bergamo.

